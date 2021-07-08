Afyonkarahisar'da bir meyve alım tesisinde, çalışanlar eğlenmek için bir görüntü kaydetti.

Görüntülerde işçiler, meyve suyu yapımı için alımı yapılan vişneleri stoklarken, bir işçinin de ayakkabısıyla meyveleri çiğnediği anlar yer aldı.

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti.

İşletmeye ve o işçilere 21 bin lira ceza kesildi

Tesisteki işçiler, ürünlerin, meyve suyu yapılmak üzere fabrikaya gönderilecek vişneler değil, çöpe gidecek kirazlar olduğunu savunsa da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti.

İncelemelerin sonunda, işletmeye ve o işçilere 21 bin lira para cezası uygulandı.

Aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılıkça serbest bırakıldı.