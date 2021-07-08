Çiftlikler tek tek gezildi, hayvanlar incelendi, sağlık kontrolünden geçirildi.

Pendik Belediyesi veterinerleri kurbanlık denetimindeydi.

Denetimlerde uygun bulunan hayvanlara küpe takılıyor

Pendik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ali Bekar, denetimlerle ilgili şunları söyledi:

"İlçenin tamamındaki kurbanlık satış yapan çiftliklerin tamamına çıktık. Bununla beraber hayvanların sağlığı, kurban vecibeleri yönünden denetleniyor. Uygun olan hayvanlara vatandaşlarımızın rahatlıkla seçebilmesi için mavi küpeler taktık."

Kurban olarak kesilecek hayvanın, sağlıklı, uzuvlarının tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından büyük önem arz ediyor. Hasta sakat veya uzuvları eksik hayvanlara “kurbana olmaya uygundur” küpesi takılamıyor.

Kurban çiftliklerine ilaçlama yapılıyor, dezenfekte ediliyor

Denetimlerin yanı sıra, ilaçlama işlemleri de sürüyor.

Bekar, "Ayrıca kara sinek ilaçlaması ve koronavirüsle mücadele kapsamında dezenfektan işlemleri hem kesimhanelerde hem de satış alanlarında Pendik Belediyesi tarafından yapılmaktadır" dedi.

Kurban çiftliklerinde hem denetimler, hem de ilaçlama işlemleri bayrama kadar devam edecek.

Haber: Mahinur Ünal

