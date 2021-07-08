Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki evi ile ilgili soruşturma başlatıldı
Komedyen Şahan Gökbakar, Marmaris'teki evinin önünde denize girmeye çalışan günlük gezi teknesindeki tatilcilerden rahatsız oldu. Sahile "Özel mülktür girilmez” tabelası astı. Tepkiye neden olan olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şahan Gökbakar, Marmaris Selimiye'de kara ulaşımının olmadığı bir koyda ev satın aldı.
Evi sil baştan yaptırdı, hatta önündeki kumsala başka bölgelerden kum getirdi.
Kendine özel plaj ve iskele yaptırdığına ilişkin iddialar bile var.
Gökbakar'ın koydaki evine inceleme
Gökbakar evinin önündeki plajdan denize girmek isteyen tatilcileri görünce rahatsız oldu.
Hemen harekete geçerek, koyun girişine 'Özel Mülktür Girilmez' yazılı tabela astı.
Sadece denizden tekneyle ulaşılabilen bölgede Gökbakar'ın astığı tabela tepkiye neden oldu. Ayrıca, ünlü komedyenin eviyle ilgili değişiklikleri yaparken de gerekli izinleri almadığı ileri sürüldü.
Soruşturma başlatıldı
Hem ev ve çevresinde yapılan değişikliklerin kanunlara aykırı olduğu gerekçesiyle hem de "Özel mülktür" tabelası nedeniyle ilgili kurumlarca soruşturma başlatıldı.
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