Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 17:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Fotoğraf çekerken kayalıkların arasına düşen turist kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Kapadokya’da fotoğraf çekimi yapan turist 10 metre yükseklikten kayalıkların arasına düştü. ABD’li kadın turist ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Nevşehir’in Göreme beldesi Kılıçlar Vadisi yakınlarında meydana gelen olayda gezi için Kapadokya'ya gelen ABD'li turist Greencejami Cee, çıktığı kayalıklardan cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekmeye başladı.
Bir süre sonra dengesini kaybeden Cee, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Kayalıklar arasında sıkışan kadın için bölgeye AFAD ve polis ekipleri istendi.
[Fotoğraf: DHA]
AFAD müdahale etti
İhbarla gelen AFAD ekipleri, ABD'li kadını bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Hilti ile yaklaşık yarım saat kırma çalışması yapan ekipler, ABD'li turisti sıkıştığı yerden kurtardı.
Sağlık görevlilerince ayağının kırıldığı tespit edilen Greencejami Cee, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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