İzmir'de orman yangını
İzmir'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın, ekiplerin uzun süren müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.
Ilıpınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 1 amfibi uçak, 15 arazöz ile müdahale edildi.
İzmir'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.https://t.co/wEE0tM7F6F pic.twitter.com/fkpYtVEJSi— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 8, 2021
Yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarfediliyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi. Ekipler, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.
Bölgede yaşayanlar da yangın söndürme çalışmalarına yardım etti.
Havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verildi, karadan müdahale devam etti.
Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu yangının kısmen kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Bazı ağıllar tedbir amaçlı boşaltıldı
Yangın alanı yakınlarındaki bazı küçükbaş hayvanların ağılları tedbir amaçlı boşaltıldı.
Jandarma ekipleri de yangın müdahale devriye araçlarıyla orman ekiplerine destek verdi.