Ilıpınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 1 amfibi uçak, 15 arazöz ile müdahale edildi.

İzmir'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.https://t.co/wEE0tM7F6F pic.twitter.com/fkpYtVEJSi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 8, 2021

Yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarfediliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi. Ekipler, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

[Fotoğraf: AA]

Bölgede yaşayanlar da yangın söndürme çalışmalarına yardım etti.

[Fotoğraf: AA]

Havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verildi, karadan müdahale devam etti.

[Fotoğraf: AA]

Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu yangının kısmen kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

Bazı ağıllar tedbir amaçlı boşaltıldı

Yangın alanı yakınlarındaki bazı küçükbaş hayvanların ağılları tedbir amaçlı boşaltıldı.

[Fotoğraf: AA]

Jandarma ekipleri de yangın müdahale devriye araçlarıyla orman ekiplerine destek verdi.

[Fotoğraf: AA]