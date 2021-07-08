Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuyuya düşen köpeği AFAD kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde 15 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpek, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Merzifon ilçesine bağlı Kayadüzü köyünde bir köpeğin eski su kuyusuna düştüğü ihbarını alan AFAD ekipleri, bölgeye sevk edildi.
İple kuyuya indi
AFAD görevlisi, yaklaşık 15 metre derinliğindeki eski su kuyusuna iple inerek, köpeği bulunduğu yerden çıkardı.
Ekipler, daha sonra köpeği sahibi İbrahim Şahin'e teslim etti.
Etiketler: AFAD
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