İstanbul Güngören'de bebek arabasını süren bir baba, kaldırımda ilerlerken bebeğini yere düşürdü.

Benzer bir olay da, geçtiğimiz hafta Küçükçekmece'de meydana geldi. Bu kez de bir anne, bebek arabasını kaldırımdan yola indirmeye çalışırken çocuğunun yere düştüğünü fark etmedi, bebek arabasıyla üzerinden geçti.

Ebeveynler nelere dikkat etmeli?

Peki bu tür kazalar neden yaşanıyor? Ebeveynler nelere dikkat etmeli?

Bebek arabalarında bebeklerin güvenliğini sağlamak için en önemli ve ilk adım emniyet kemerinin takılı olması. Ayrıca aracın sağlam ve güvenli olmasının yanında sertifikalı olması da büyük önem taşıyor.

"Arkamızı dönüp geri geri gitmemiz gerekiyor"

Bebek arabalarındaki güvenlik tedbirlerine dikkat çeken Turgut Deneç, "Bebek arabalarımızın ön tekerleklerinin 360 derece döner vaziyette kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bu şekilde daha rahat kullanabilirler. Bir diğer husus da bebek arabamızın emniyet kemeri takılı olsa dahi, kaldırımdan inerken bu şekilde inmek yanlış. Arkamızı dönüp geri geri gitmemiz gerekiyor" dedi.

Dikkat edilmesi gereken sadece emniyet kemeri değil. Bebek arabasının park halinde olduğu anlarda da yapılması gerekenler var.

"Rüzgarın etkisiyle dahi araba gidebilir"

Bebek arabasının durduğu zamanlarda frende olması gerektiğini söyleyen Deneç, şu tavsiyelerde bulundu:

"Araba dururken frende olması gerekiyor. Dalgınlıkla, hatta ve hatta rüzgarın etkisiyle dahi araba gidebilir. Çocuğumuzun güvenliği için mutkala sabit haldeyken kilitli olmasına dikkat edeceğiz."



Bazı bebek arabalarının, ana kucağı ya da puset bölümü çıkarılabilir oluyor. Bu bölümlerin bebek arabasına takılması sürecinde de azami dikkat gerekiyor.

Uzmanlar, ebeveynlerin bebek arabasını, çocuklarını görecek şekilde kullanmasının da kaza riskini büyük ölçüde önleyeceğini vurguluyor.

Haber: Fatih Erener

Kamera: Hayrettin Kavi