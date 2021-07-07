Bahçelievler'de tuttuğu bebek arabasını kaldırıma çıkarmaya çalışan baba, mesafeyi ayarlayamadı.

Arabanın içinde bulunan bebek, bir anda yüzüstü yere düştü. Baba neye uğradığını şaşırdı.

Bebeğin düşme anı kamerada

Ağlamaya başlayan bebeğin yardımına çevredeki bir vatandaş koştu. Düşen çocuğu kaldıran adam, bebeği annesine verdi.

Emniyet kemeri takılı olmadığı için düşen bebeği annesi yatıştırmaya çalıştı.

Bebeğin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Bebeğin düşme anı ise kameraya yansıdı.

Geçenlerde de bir anne düşürdüğü bebeğinin üstüne basmıştı

Geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece'de de benzer bir olay yaşanmıştı.

Bir anne, bebek arabasıyla kaldırımdan yola inerken, emniyet kemeri bağlı olmayan bebeğini yere düşürmüştü.

Anne ancak, üzerine basınca bebeğinin düştüğünü fark edebilmişti.

Neyse ki bu minik bebek de olayı ucuz atlattı.

Art arda yaşanan benzer kazalar, çocuk arabalarında bulunan emniyet kemerlerinin önemini bir kez daha hatırlattı.