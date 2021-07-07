Düzce’nin Akçakoca ilçesi sınırları içerisinde yer alan Esmahanım köyünde dün etkili olan sağanak nedeniyle yol çöktü, çok sayıda vatandaş mahsur kaldı.

Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri iş makineleri ile çöken yol ve derede çalışma başlatarak, 56 vatandaşı kepçe yardımıyla kurtarmıştı.

Yine aynı köyde 3'ü çocuk 7 kişilik aile çöken yol sebebiyle mahsur kaldı.

Bölgeye giden ekipler ilk olarak çocukları, daha sonra da aileyi halatlar yardımıyla kurtarmaya başladı.

Ailenin kurtarılma görüntüleri kameralar tarafından kaydedildi.