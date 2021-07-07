Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 18:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Düzce'de selde mahsur kalan aile böyle kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
Düzce’nin Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde sel felaketi sebebiyle mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişilik aile halatlarla kurtarıldı. O anlar kameralara da yansıdı.
Düzce’nin Akçakoca ilçesi sınırları içerisinde yer alan Esmahanım köyünde dün etkili olan sağanak nedeniyle yol çöktü, çok sayıda vatandaş mahsur kaldı.
Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri iş makineleri ile çöken yol ve derede çalışma başlatarak, 56 vatandaşı kepçe yardımıyla kurtarmıştı.
Yine aynı köyde 3'ü çocuk 7 kişilik aile çöken yol sebebiyle mahsur kaldı.
Bölgeye giden ekipler ilk olarak çocukları, daha sonra da aileyi halatlar yardımıyla kurtarmaya başladı.
Ailenin kurtarılma görüntüleri kameralar tarafından kaydedildi.
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