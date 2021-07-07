Düzce’de akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini giderek artıran sağanak Çilimli, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde etkili oldu.

Sağanağın devam ettiği ve sel sularının evlere kadar girdiği Cumayeri ilçesinde, evlerinde mahsur kalanları kurtarmak için AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri çalışma başlattı.

[Fotoğraf: İHA]

"4 kişi kurtarıldı"

İlçeye bağlı Mısırlık köyü Dere Mahallesi'nde evlerinde mahsur kalan 4 kişilik aile ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Bölgede taşan derelere yakın evlerde mahsur kalanları kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

[Fotoğraf: İHA]

Düzce Valisi Cevdet Atay, TRT Haber'e sel bölgesindeki son durumu aktardı.

"Şu ana kadar 3 kişiyi kurtardık"

Vali Atay, "Herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil. Mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 3 kişiyi kurtardık. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızı güvenli bir bölgeye yerleştirdik" dedi.