HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu tahliye edildi
Anayasa Mahkemesi'nin HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verdiği ihlal kararı yerel mahkemeye gönderildi. Mahkemenin kararının ardından, Ömer Faruk Gergerlioğlu Sincan Kapalı Cezaevinden tahliye edildi.
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince, 21 Şubat 2018'de "PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan hapse mahkum edildi.
Kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.
Milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu, tutuklanmasının ardından Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.
Anayasa Mahkemesi, 1 Temmuz'daki toplantısında, oy birliğiyle Gergerlioğlu'nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.
Kararın bir örneği de Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Mahkemenin kararının ardından, Ömer Faruk Gergerlioğlu cezaevinden tahliye edildi.
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