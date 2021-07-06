Sarıçiçek Dağı'nda bulunan bir ahırda çobanlık yapan ailesi ile birlikte yaşayan Suriye uyruklu 17 yaşındaki Emine Dandal ortadan kaybolunca annesi Ayush Dandal, kızını aramaya başladı.

Anne Dandal, kızını bulamayınca, cep telefonu çekmediği için piknik yapan bir aileden yardım istedi.

Telefon çeken bir noktadan jandarma, AFAD ve UMKE'ye haber verildi.

Dağa gelen ekipler, iz arama köpekleri ve drone kullanarak arama çalışması başlattı.

Anne Ayush Dandal, gazetecilere, öğlen saatlerinde kızının "anne" diye bağırdığını duyduğunu, ancak ondan sonra kızını göremediğini anlattı.

Kızının zor konuştuğunu ve birkaç kelime edebildiğini anlatan acılı anne, gözyaşları içinde kızının bulunmasını istedi.