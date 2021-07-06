Sultansuyu Tarım İşletmesine ait 74 Arap tayı, Bursa'nın Karacabey Harası'nda düzenlenen ihalede satışa sunuldu.

İhalede en yüksek fiyat, 430 bin lirayla "Safder" isimli taya verildi. Taylardan 62'si, 20 ile 430 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu.

TİGEM'in, tayların satışından 7 milyon 74 bin lira gelir elde ettiği aktarıldı.

[Fotoğraf: AA]

"Satışlarda yüzde 69 civarında artış oldu"

İhale sonrasında konuşan TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak, bu yılki satışlarda geçen yıla kıyasla yüzde 69 civarında artış kaydettiklerini söyledi.

Kıyak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz yıl TİGEM Sultansuyu Tarım İşletmesi'nin yetiştirmesi koşu taylarını ortalama 82 bin 500 liraya satmış iken bu sene 118 bin 250 liraya satmış olduk. Bereketli bir satış oldu. Yıldan yıla artan bir periyodumuz var. Bundan sonra da artırarak satışlarımızı devam ettireceğiz. Bugünkü satışların ülkemize, TİGEM'imize, Tarım ve Orman Bakanlığımıza hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. Tay alan arkadaşlarımıza da hayırlı olmasını diliyorum."