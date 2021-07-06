Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 20:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ülke çapında radarla hız denetimi: 17 bin 692 ihlal tespit edildi
[Fotoğraf: AA]
Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), ülke genelindeki eş zamanlı radar denetimlerinde 17 bin 692 hız ihlali tespit edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik güvenliğini sağlamak, trafik kazaları ile ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek için yürütülen çalışmalar kapsamında, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 3-4 Temmuz'da ülke genelinde eş zamanlı hız denetimi gerçekleştirildi.
Denetimde, 17 bin 692 araç sürücüsünün hız ihlali yaptığı tespit edildi ve haklarında adli işlem uygulandı.
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