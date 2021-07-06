Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 19:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da PKK operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Van'da, terör örgütü PKK'ya ilişkin operasyonda 6 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine ilişkin çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye oldukları, bilerek ve isteyerek yardım ettikleri" iddia edilen 6 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı.
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