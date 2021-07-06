Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 19:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Orhangazi-İznik ilçeleri arasındaki Kuzey kara yolunda, Keramet ve Boyalıca mahalleleri kesişiminde, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
4 kişi hayatını kaybetti
Ekipler, olay yerinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 5 kişi ise Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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