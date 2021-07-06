Orhangazi-İznik ilçeleri arasındaki Kuzey kara yolunda, Keramet ve Boyalıca mahalleleri kesişiminde, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

4 kişi hayatını kaybetti

Ekipler, olay yerinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 5 kişi ise Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.