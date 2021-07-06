Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde yürüttüğü oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişilerine devam eden annelerden Ayten Elhaman, oğlu Bayram'a kavuşmak için oturma eylemi yaptığını söyledi.

"Anne ve babalar olarak evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz"

Evladından hiç haber alamadığını dile getiren Elhaman, "Oğlum HDP aracılığıyla kaçırılıp, PKK'ya teslim edildi. Arkadaşı tarafından HDP binasına getirildi ve ondan sonra hiç haber alamadık. Sadece evlatlarımızı istiyoruz. Getirsinler evlatlarımızı. İnşallah evladımı almadan buradan gitmeyeceğim. İnşallah oğlumu alacağım. Mücadeleye devam edeceğim. Anne ve babalar olarak evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. PKK ve HDP birdir. Gençlere sesleniyorum, HDP ve PKK'ya inanmasınlar. Oğlum, güçlü bir devletimiz var. Gel, teslim ol. Ben, baban ve kardeşlerin seni bekliyoruz." diye konuştu.

"Kardeşimi HDP'den istiyorum"

Ümit Özcan da, dağa kaçırılan kardeşi Atilla için eylem yapıyor. "Kardeşimi HDP'den istiyorum. Kardeşim gelene kadar eyleme devam edeceğim. Hem Muş'ta hem de Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdürüyorum." diyen Özcan, kardeşine güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.