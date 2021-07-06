Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 17:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Otomobille traktör böyle çarpıştı
Mardin'de 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.
Viranşehir-Kızıltepe kara yolunda, seyir halinde olan otomobille kum yüklü traktör çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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