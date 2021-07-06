Öz Malatyalılar Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir şase ve kaynak atölyesinde tamire getirilen kamyonda işçiler çalışırken henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle çıkan yangın, bölgeye çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yaralanan 3 işçi 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Patlama sırasında işletmedeki 2 kamyonda maddi hasar oluştu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.