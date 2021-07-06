Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaynak atölyesinde patlama: 3 yaralı
Malatya'daki bir kaynak atölyesinde yaşanan patlama nedeniyle 3 işçi yaralandı.
Öz Malatyalılar Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir şase ve kaynak atölyesinde tamire getirilen kamyonda işçiler çalışırken henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamanın etkisiyle çıkan yangın, bölgeye çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yaralanan 3 işçi 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Patlama sırasında işletmedeki 2 kamyonda maddi hasar oluştu.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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