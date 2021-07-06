Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı TatarTatar, Diyarbakır'daki temasları kapsamında, Sümerpark Ortak Yaşam Alanında düzenlenen programda, Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi.

Burada konuşan Tatar, Türkiye'nin her yerinin kendisi için önemli olduğunu ve Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

Bugün de Diyarbakır'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Tatar, kendisini coşku ile ağırlayan Diyarbakırlılara teşekkür etti.

"Türkiye'nin önemli destekleri ile Kıbrıs'ta destansı bir mücadele yazıldı"

Türkiye'nin de önemli destekleri ile Kıbrıs'ta destansı bir mücadele yazıldığını, bu kahramanlık direnişinin çok önemli olduğunu vurgulayan Tatar, "Kıbrıslı Türklerin tarihinde bir gün vardır. O da 20 Temmuz 1974'tür. Bu tarih, Mehmetçiğin adaya ayak basması ile siz gazilerin orada bizim mücahitlerimiz ile verdiği mücadele ve sonunda Kıbrıslı Türklerin bağımsızlığına, özgürlüğüne kavuşabilmesidir. Onun için 20 Temmuz'u bir kez daha iki hafta öncesinden kutlamaya başladık" diye konuştu.

Tatar, gazileri bir kez daha yürekten selamladığını aktararak, onları unutmadıklarını ve unutmayacaklarını dile getirdi.

"Türkiye Cumhuriyeti ile yürüttüğümüz müşterek bir dava"

Kıbrıs'ın tarihinde önemli bir dönüm noktası olan mücadelelerde şehit düşenlere Allah'tan rahmet dileyen Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kıbrıs'ta bir vatan, bir devlet ve bir Cumhuriyet bunların sayesinde olmuştur. Hiçbir zaman şehitlerimizi, gazilerimizi unutmayacağız. Kıbrıs'ta oynanan oyun, federal temelde bir anlaşmayla Kıbrıs'ın bir bütün olarak Avrupa Birliğine dahil edilmesi, Türkiye'nin de Kıbrıs'tan bir bakıma çıkarılması. Bizim gönlümüz buna asla müsaade etmez. Çünkü Kıbrıs davası, bizim Türkiye Cumhuriyeti ile yürüttüğümüz müşterek bir dava. Bu müşterek davanın yürütülmesinde çok bedeller ödenmiş çok şehitler verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti çok fedakarlıklar yapmıştır. Kıbrıs Türklerinin başı dik, geleceğe umut ve güven içerisinde bakabilecekse, varlığımızı sürdürebileceksek Türkiye ile her daim ilişkilerimizin daha da pekişmesi, Türkiye'nin garantörlük haklarını sonuna kadar sürdürmesi ve dolayısıyla tek vücut olarak bu siyasetin kabul görmesi gerekmektedir."

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güçlenerek yoluna devam ediyor"

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güçlenerek yoluna devam ediyor." diyen Tatar, salgından dolayı bazı sıkıntılar yaşandığını ancak aşılanma ve alınan tedbirlerle bu sıkıntıların da hep birlikte aşılacağına inandıklarını kaydetti.

Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin gelişebilmesi ve kökleşebilmesi için ekonomik faaliyetlerini daha da artırması gerektiğine işaret ederek, dolayısıyla Türkiye ile kültürel faaliyetlerin gelişmesi ve pekişmesi gerektiğini aktardı.

Kıbrıs gazilerine şükranlarını ileten Tatar, "47 yıl önce 20 Temmuz'un o sıcak sabahında Kıbrıs'a adım attığınızda 47 yıl sonra oranın Cumhurbaşkanının buraya gelip sizlere sesleneceğini ve bu kadar duygu yüklü bağların gelişeceğini düşünmek belki hayalin de ötesindeydi. Ama şu anda bu gerçek olmuştur" görüşünü paylaştı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Siraç Ezer de 47 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan askerlerden kiminin şehit düştüğünü, kiminin de gazi olduğunu belirtti.

Ezer, "Vatanımıza, sevdiklerimizin arasına zafer ile geri döndük. Ama bu vatan için her an şehit ve gazi olmaya hazırız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Sayın Kıbrıs Cumhurbaşkanım, Diyarbakır'a teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Program sonunda Tatar'a hediye takdimi yapıldı.

Programa, Vali Yardımcısı Zerrin Çay Beşikci ve 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım da katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar daha sonra kentteki tarihi mekanlardan Ongözlü Köprü, Dört Ayaklı Minare, Gazi Köşkü, Ulucami ve Keldani Kilisesi ile İçkale Müze Kompleksini ziyaret etti, esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Tatar'a ziyaretlerinde Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi ve AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak da eşlik etti.