Mehmet Dilek idaresindeki otomobil, Ankara-Niğde Otoyolu Bozkır köyü yakınlarında, ışıklı uyarı levhasına çarparak şarampole devrildi.

Çarpmanın etkisiyle aracın motoru ile bazı parçaları metrelerce öteye savruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Dilek ile otomobildeki Umut Acar olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Şirin Acar yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.