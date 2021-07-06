Turanlar Mahallesi'ndeki tarlada sulama yapan Cevdet Bayraktar, kuyuya bağlı dinamodan elektrik akımına kapıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Bayraktar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bayraktar'ın cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.