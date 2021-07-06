Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 22:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da elektrik akımına kapılan çiftçi öldü
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Germencik ilçesinde elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti.
Turanlar Mahallesi'ndeki tarlada sulama yapan Cevdet Bayraktar, kuyuya bağlı dinamodan elektrik akımına kapıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Bayraktar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Bayraktar'ın cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Elektrik
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