Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 00:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 3'ü ağır 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.
Mahmut T. yönetimindeki otomobil, Elbistan-Çoğulhan bağlantı yolu Doğan Mahallesi yakınlarında, Hacı Osman E. idaresindeki traktörle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Mehmet E., Enver C. ve Ali Ç. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Mehmet E, Enver C. ve Mahmut T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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