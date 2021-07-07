Akçakoca ilçesine bağlı Dilaver Köyü’nde yaşayan Karataş’ı kurtarmak için AFAD ve Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) üyelerinden oluşan 6 kişilik ekip yola çıktı.

Zor koşullara rağmen köye ulaşan ekipler, Adile Karataş'ı mahsur kaldığı yerden sedyeyle 500 metre mesafeden taşıdı.

Yaşlı kadın, sel sebebiyle çökmeler meydana gelen yoldan iple çekilerek araca alındı.

Düzce'yi sel vurdu

Düzce'de şiddetli sağanak, sele sebep oldu. Cadde ve sokaklar göle döndü.

Esmahanım köyüne giden bağlantı yolunun çökmesi sebebiyle köyde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Sağanak özellikle Çilimli, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde etkili oldu.Kıran Deresinin taşması sonucu yol çöktü. Cumayeri ile ulaşım kesildi.

Ev ve iş yerlerini su bastı

İl genelinde birçok ev ve iş yerini ise su bastı. Su baskını yaşanan yerlerde temizleme çalışması devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Sel nedeniyle köylerde mahsur kalan 47 kişi kurtarıldı, 88 kişi de tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bölgede çalışmalar 293 personel ve 97 araçla yürütülüyor.