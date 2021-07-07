Orhangazi-İznik kara yolunda meydana gelen kazanın ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İsmail Eren, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eren'in hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Diğer 4 yaralıdan, yoğun bakımda tedavisi süren Ahsen Songül Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay

Bursa'da dün, Özer Ulutaş idaresindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Ömer Çimen'in kullandığı otomobil, Orhangazi-İznik ilçeleri arasındaki kuzey kara yolunda Keramet ve Boyalıca mahalleleri kesişiminde çarpışmıştı. Sürücüler Ulaş ve Çimen ile otomobilde bulunan Halil Kaygın ve Hasan Alkan kaza yerinde yaşamını yitirmişti. Hafif ticari araçtaki Ahsen Songül Çelik, Turgay Dinç, Bülent Akçam ile otomobilde bulunan İsmail Eren ve Mücahit Türe yaralanmıştı.