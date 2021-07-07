İstanbul Ataşehir'de sürücülerden usulsüzce yol üstü otopark ücreti alınmasının yankıları sürerken, benzer uygulamaların farklı ilçelere de olduğu belirlendi.

Ücretli otopark istilasını araştıran TRT Haber ekibi, Ataşehir'in ardından Kadıköy'deki uygulamayı görüntüledi. Benzer manzaralara Bağdat Caddesi ile sahil yolu arasında kalan yol kenarları ve sokaklarda da rastlandı.

Kadıköy'ün en işlek noktası Bağdat Caddesi'ne çıkan birçok sokak valeler ve park tabelalarıyla dolu. Yol üstü ücretli otoparklar bölgedeki sitelerin etrafını dahi sarmış durumda. Bazı sokaklar ise dubalarla ikiye bölünmüş, bir şeridi tamamen otoparka dönüştürülmüş durumda.

Maltepe'de de durum aynı

Aynı uygulamayı yürüten bir diğer ilçe ise Maltepe. Özellikle bazı kamu binalarına yakın sokaklarda park tabelaları görülüyor. Sürücülerden 2 saati 10 liradan başlamak üzere otopark ücreti alınıyor.

Sayıştay raporuna yansıdı

Sayıştay'ın 2019 yılı tespitine göre İstanbul'da usulsüz otopark işleten 4 ilçe belediyesi vardı.

Ataşehir, Kadıköy ve Maltepe belediyeleri usulsüz otopark işletmeciliğine devam ederken, Sultangazi Belediyesi TRT Haber'e açıklama yaptı.

Açıklamada, 2019 yılında ilçedeki hastane inşaatı sırasında acil girişinde oluşan yoğunluğu önlemek adına kısa süreli ücretli otopark hizmetine geçildiği belirtildi. Daha sonra bu park alanlarının İSPARK'a devredildiği ifade edildi.

Kadıköy ve Maltepe belediyelerinden ise haber yayına hazırlandığı saate kadar bir açıklama yapılmadı.

Yasaya göre, yol üstü otopark işletme hakkı Büyükşehir belediyelerine ait.

"İBB'nin verdiği izin ya da yetki söz konusu değil"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendi sorumluluğunda bulunan bu yetkiyi hiçbir ilçe belediyesine vermediğini açıkladı. Belediye'den TRT Haber'e yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe belediyelerine verdiği bir izin ya da yetki söz konusu değildir" denildi.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Sefa Bakış