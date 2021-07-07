Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin merkezli DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Mersin merkezli iki ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Suriye'de terör örgütü saflarında faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 3 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekipler, Mersin ve Adana'da adreslerini belirlediği 3 zanlıyı düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına aldı.
Şüphelilerin ikametinde çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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