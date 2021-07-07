Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 08:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
İki ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Adana merkezli 2 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi, 6 kişi gözaltına alındı. Yozgat'ta ise aranan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adana ve Kahramanmaraş'ta emniyet ekipleri FETÖ'ye operasyon başlattı. Adana'da 5, Kahramanmaraş'ta da 1 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanan şüphelilerin sabit büfe ve ankesörlü hatlardan ardışık olarak arandığı, örgüt hiyerarşisi içerisinde kod adı kullandığı ve örgüt mensupları ile irtibatlarının bulunduğu tespit edildi.
FETÖ'ye yönelik bir başka operasyonun adresi de Yozgat'tı.
Haklarında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 2 hükümlü Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yakalandı.
Hakim karşısına çıkartılan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: FETÖ
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