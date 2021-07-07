Adana ve Kahramanmaraş'ta emniyet ekipleri FETÖ'ye operasyon başlattı. Adana'da 5, Kahramanmaraş'ta da 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin sabit büfe ve ankesörlü hatlardan ardışık olarak arandığı, örgüt hiyerarşisi içerisinde kod adı kullandığı ve örgüt mensupları ile irtibatlarının bulunduğu tespit edildi.

FETÖ'ye yönelik bir başka operasyonun adresi de Yozgat'tı.

Haklarında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 2 hükümlü Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yakalandı.

Hakim karşısına çıkartılan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.