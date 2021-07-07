Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 01:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de trafik kazası: 11 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 11 kişi yaralandı.
Ödemiş-Kiraz kara yolu Gerçekli Mahallesi yakınlarında, Bayram M. yönetimindeki hafif ticari araç, U dönüşü yapan İbrahim D. yönetimindeki otomobille çarpıştı
Kazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen sürücü İbrahim D'nin kızı Özge D. İzmir Dokuz Eylül Üniversite Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
Son Haberler
- 01:09
- 00:58
- 00:14
- 00:10
- 01:24
Sıradaki Haber
Düzce'de sağanak: Dereler taştı, evler su altında kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz