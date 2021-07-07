Sultanbeyli Battalgazi Mahallesindeki 3 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede bütün çatıyı sardı.

Ekipler, yangının bitişikteki binanın çatısına sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.