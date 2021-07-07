Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 17:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, DHA
Gaziantep'te bir evde bulunan mozaikler müzeye taşınıyor
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep'te iki yıl önce bir evin bahçesinde ortaya çıkan mozaikler taşınıyor. Kurtarma çalışmaları tamamlanan 1500 yıllık mozaikler Zeugma Müzesi'nde sergilenecek.
1500 yıllık mozaikler, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir evin bahçesinde iki yıl önce kaçak kazı yapılırken bulundu.
Talan edilmeden kurtarılan mozaikler için jandarma ekibinin gece gündüz nöbet tuttuğu evde çalışmalar hemen başlatıldı.
170 metrekarelik alana yayılan mozaikler, hasar görmemesi için 98 parçaya ayrıldı.
Levhalara alınan parçalar, evin bahçesinden tek tek çıkarıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Çalışmalar devam ediyor
Buluntular Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesinde sergilenecek.
Bölgede başka mozaiklerin bulunma ihtimaline karşı bilim insanlarının çevre yerleşimlerdeki çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Müze Tarihi Eser Gaziantep
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