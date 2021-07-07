Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 16:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Denizli'de otomobil ile traktör çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Denizli'nin Baklan ilçesinde, otomobil ile buğday yüklü traktörün çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Çivril'den Denizli yönüne giden Gülistan Kaya yönetimindeki otomobil, tarla yolundan ana yola çıkan Eyüp Kocabaş'ın kullandığı traktör ile çarpıştı.
Kazada traktör sürücüsü Kocabaş ve eşi Ayşe Kocabaş ile otomobil sürücüsü Gülistan Kaya, eşi Mustafa Kaya, çocukları Viyan Kaya ve Zana Kaya yaralandı.
Buğdaylar yola saçıldı
Traktör römorkunda bulunan buğdaylar ise yola saçıldı.
Kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yolda bir süre aksayan ulaşım ise buğdaylar temizlendikten sonra normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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