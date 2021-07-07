Çivril'den Denizli yönüne giden Gülistan Kaya yönetimindeki otomobil, tarla yolundan ana yola çıkan Eyüp Kocabaş'ın kullandığı traktör ile çarpıştı.

Kazada traktör sürücüsü Kocabaş ve eşi Ayşe Kocabaş ile otomobil sürücüsü Gülistan Kaya, eşi Mustafa Kaya, çocukları Viyan Kaya ve Zana Kaya yaralandı.

Buğdaylar yola saçıldı

Traktör römorkunda bulunan buğdaylar ise yola saçıldı.

Kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yolda bir süre aksayan ulaşım ise buğdaylar temizlendikten sonra normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.