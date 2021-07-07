Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suriyelilerin bayram öncesi ülkelerine geçişleri sürüyor
Suriyelilerin Kurban Bayramı öncesinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri devam ediyor.
Bayramı ülkelerine geçirmek üzere başvuruda bulunan Suriyeliler, sabahtan itibaren sınır kapısı önüne gelerek işlemlerini yaptırıyor.
Gümrük girişindeki jandarma ve gümrük muhafaza görevlileri, ilk kabul sırasında Suriyelilerin kimlik ve bavul kontrollerini gerçekleştiriyor.
Kontrollerin ardından Suriyeliler ülkelerine geçiyor.
Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişlerin 18 Temmuz'da tamamlanacağı, Türkiye'ye dönüşlerin ise 31 Aralık 2021'e kadar yapılabileceği öğrenildi.
Etiketler: Suriye
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