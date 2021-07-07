Olay, Mamak ilçesine bağlı Zerdalitepe Şehit Hanifi Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Meryem Atsak (23), biri 9 aylık, diğeri 3 yaşındaki iki çocuğuyla anne ve babasının yaşadığı Küçükkayaş Mahallesi'ndeki evine geldi.

Atsak, burada annesi Ö.A. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ö.A, kızı Meryem Atsak, torunları 9 aylık Merve Atsak ve 3 yaşındaki Ömer İsmail Atsak'ı eşine ait ruhsatsız tabancayla ateş ederek öldürdü.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Aynı silahlı intihar girişiminde bulunan Aydın, haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, evin önünde önlem alırken, binada inceleme sürdürülüyor.