Şiddetli yağış Düzce, Sakarya ve Zonguldak'ta sele neden oldu. Düzce'nin Cumayeri, Çilimli ve Akçakoca ilçelerinde bulunan 4 köyde gece boyu etkili olan yağış, yol çökmelerine, dere taşmalarına ve su baskınlarına neden oldu.

Çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan ile kanatlı hayvan telef olurken, tarım arazileri zarar gördü, çok sayıda traktör ve otomobil ile tarım aletleri, sele kapıldı.

Sel sebebiyle evinde mahsur kalan ve yürüyemeyen 85 yaşındaki Adile Karataş, AFAD ve DAKE ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

2 sene önce 7 kişinin sel nedeniyle hayatını kaybettiği Cumayeri ilçesine bağlı Esmahanım köyü, bir kez daha sele teslim oldu. Köyde bulunan evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Sel nedeniyle köylerde mahsur kalan 103 kişi kurtarıldı, 88 kişi de tedbir amaçlı tahliye edildi.

Sakarya'da 78 yaşındaki vatandaş selde kayboldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Dedeler Mahallesi'nde ise sabah etkili olan kuvvetli sağanağın ardından Dedeler Deresi taştı.

Evinin önünde taşkın nedeniyle yıkılan elektrik direğiyle uğraşan 78 yaşındaki Sami Özkül, bu sırada sele kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.

Bu arada, 7 köye ulaşımın sağlandığı Beldibi Mahallesi'ndeki köprü, selde ayaklarının zarar görmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Zonguldak'ta onlarca ev ve işyerini su bastı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde de aşırı yağış nedeniyle dere taştı.

Sel nedeniyle onlarca ev ve işyerini su bastı. Beldede çok sayıda araç da su altında kaldı.