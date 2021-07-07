Kızıltepe'de Suriye sınır hattındaki Şenyurt sorumluluk sahasında devriye halindeki askeri araca ateş açıldı.

Aracı kullanan Piyade Astsubay Astçavuş Cihan Çifcibaşı karın bölgesinden yaralandı. Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kaza yaparak durdu. Araçtaki diğer 3 asker de kaza sebebiyle yaralandı.

Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Astsubay Cihan Çifcibaşı doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu.

Şehidin naaşı Mardin'deki törenin ardından memleketi Nevşehir'e gönderilecek.

"Şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz"

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mardin Kızıltepe Hudut Hattı bölgesinde 07 Temmuz 2021 tarihinde Suriye tarafından açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

