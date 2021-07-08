Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da terör operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Iğdır'da düzenlenen terör operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ele geçirilen cep telefonları ile çeşitli dijital materyallere el konuldu.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ağrı Dağı'nda Ağustos 2015'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları engellemeye çalışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
5 gözaltı
Bu kapsamda Ağrı Dağı bölgesinde güvenlik güçlerinin operasyonlarına engel olduğu iddia edilen 5 kişi yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ele geçirilen cep telefonları ile çeşitli dijital materyallere el konuldu.
Etiketler: Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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