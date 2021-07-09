Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de uzun yıllar haziran ayı ortalama sıcaklığı 21,3 derece olarak kaydedildi.

Bu yıl haziran ayı ortalama sıcaklığı ise 21,8 dereceye yükseldi.

En yüksek sıcaklık Cizre'de

Haziran ayında en yüksek sıcaklık 45,7 dereceyle Cizre'de, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 0,3 derece olarak Kangal'da kaydedildi.

Geçen ay ortalama sıcaklık Çanakkale, Bodrum, Datça, Dörtyol, Kale, Samandağ çevrelerinde ve Ordu, Sivas, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa’nın doğusunda mevsim normallerinin üzerinde, İstanbul, Bilecik, Yalova, Lüleburgaz, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Dursunbey, Burdur, Beyşehir, Acıpayam, Tefenni, Korkuteli, Akşehir, Yunak, Ilgın, Seydişehir, Sivrihisar, Bolu, Karabük, Tosya, Nallıhan, Beypazarı, çevrelerinde mevsim normallerinin altında, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Haziran ayında uzun yıllar ortalama sıcaklıkları Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde arttı, Marmara, Ege, İç Anadolu Bölgesi'nde azaldı, Akdeniz'de değişmedi.

Geçen ay uzun yıllar ortalama sıcaklıkları en çok 2,6 dereceyle Doğu Anadolu Bölgesi'nde arttı.

İstanbul'da haziran ayında ortalama sıcaklık mevsim normallerinin altında gerçekleşti

Haziran ayında Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklık Çanakkale çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, İstanbul, Bilecik, Yalova, Lüleburgaz çevrelerinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 21,5 derece iken, geçen ay 21,2 dereceye düştü. Bölgede en düşük sıcaklık 7,1 derece olarak Balıkesir’de, en yüksek sıcaklık ise 38,5 dereceyle Çanakkale’de tespit edildi.

Ege Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar Bodrum, Datça çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Dursunbey, Tavşanlı, Simav, Emirdağ çevrelerinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında kayıtlara geçti. Bölgenin haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 23,3 dereceden 23 dereceye düştü. Bölgede en düşük sıcaklık 3,1 dereceye Simav’da, en yüksek sıcaklık ise 42,3 dereceyle Nazilli’de tespit edildi.

Akdeniz Bölgesi'nde haziranda ortalama sıcaklıklar Burdur, Beyşehir, Acıpayam, Tefenni, Korkuteli, Elmalı çevrelerinde mevsim normallerinin altında, Dörtyol, Kale, Samandağ çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında kaydedildi. Bölgenin haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 23,7 dereceyken, bu haziran ayında aynı kaldı. Bölgede en düşük sıcaklık 3,5 derece olarak Göksun’da, en yüksek sıcaklık ise 41,8 dereceyle Manavgat’ta yaşandı.

İç Anadolu'da en yüksek sıcaklık Ereğli'de

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar Akşehir, Yunak, Ilgın, Seydişehir, Sivrihisar çevrelerinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 18,8 dereceyle, bu yılın haziranında 18,4 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 0,3 derece olarak Kangal’da, en yüksek sıcaklık 33,6 dereceyle Ereğli’de kaydedildi.

Karadeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar Bolu, Karabük, Tosya, Nallıhan, Beypazarı çevrelerinde mevsim normallerinin altında, Bartın, İnebolu, Sinop, Giresun, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, İspir, Oltu, Şebinkarahisar çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü. Bölgenin haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19,3 derece iken, geçen ay 19,7 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık 3,1 dereceyle Bayburt’ta, en yüksek sıcaklık ise 38,5 dereceyle İspir’de yaşandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçen ay ortalama sıcaklık Bitlis, Sarız, Baskil, Ergani çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde yaşandı. Bölgenin haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 18,7 dereceden 21,3 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık 0 derece olarak Sarıkamış’ta, en yüksek sıcaklık ise 39,1 dereceyle Iğdır’da ölçüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklık Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şırnak, Çermik, Cizre, Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında kayıtlara geçti. Bölgenin haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 26,9 dereceyken, bu yıl 27,7 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık 9,9 dereceyle Batman’da, en yüksek sıcaklık ise 45,7 dereceyle Cizre’de kaydedildi.

Bu yılın haziranı Türkiye'de en sıcak 16. haziranı oldu

Türkiye'de 2021 yılının haziran ayı, son 51 yıllık dönem göz önüne alındığında en sıcak 16. haziranı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de 1971'den bu yana en yüksek ortalama sıcaklık 2019 yılının haziran ayında yaşanmıştı.

Haziranda Türkiye'nin birçok yerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerini üzerinde kayıtlara geçti. Geçen ay Türkiye'nin 14 merkezinde sıcaklık uzun yıllar ortalamalarının üzerinde gerçekleşerek ekstrem (en yüksek) değerlere ulaştı.

Geçen ay en çok ekstrem sıcaklık rekoru Ardahan, Kars, Bayburt, ve Ahlat'ta kırıldı.

Haziranda Ardahan'da 4, Kars'ta 2,3, Bayburt ile Ahlat'ta 1,8 derece sıcaklık farkları oluştu.