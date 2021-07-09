Haber Giriş: 9 Temmuz 2021 Cuma 16:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmaris'te 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede 8 düzensiz göçmen mahsur kaldı. Göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu'nda karadan ulaşımın olmadığı bölgede bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, 8 düzensiz göçmeni bota alarak limana getirdi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla Sahil Güvenlik
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