Küçük çocuk kapağı çalınan rögara düştü
Çekmeköy’de kağıt toplayıcılarının rögar kapağını çalması sonucu açıkta kalan çukura 7 yaşında bir çocuk düştü. Rögar kapağının çalınma anı ve küçük çocuğun çukura düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul’da Çatalçeşme Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda sokağa gelen 2 kağıt toplayıcısı, kaldırımda bulunan rögar kapağının yanında bir süre bekledi. Burada kağıtlarını düzenler gibi yapan 2 kişi, rögar kapağını kağıt topladıkları çuvala yükledi.
Daha sonra ağzı açılan kanalizasyon çukurunun üzerine kağıt koyan 2 kişi, sokaktan ayrıldı.
Tutunmasaydı 3 metre aşağı düşecekti
Kaldırımdan geçen 7 yaşındaki Mikail Benli de kapak yerine koyulan kağıda basarak çukura düştü.
Küçük Mikail’in çukura düştüğünü gören arkadaşları hemen yanına geldi. Bu esnada durumu fark eden bir kişi 3 metre aşağı düşmemek için tutunan Mikail Benli’yi elinden tutarak dışarı çıkardı.
Çukura düşen Mikail Benli, olayı küçük sıyrıklarla atlattı.
Çalınan kanalizasyon kapağı belediyeye bildirildikten sonra yeniden yerine takıldı.