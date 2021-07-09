İstanbul’da Çatalçeşme Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda sokağa gelen 2 kağıt toplayıcısı, kaldırımda bulunan rögar kapağının yanında bir süre bekledi. Burada kağıtlarını düzenler gibi yapan 2 kişi, rögar kapağını kağıt topladıkları çuvala yükledi.

Daha sonra ağzı açılan kanalizasyon çukurunun üzerine kağıt koyan 2 kişi, sokaktan ayrıldı.

Tutunmasaydı 3 metre aşağı düşecekti

Kaldırımdan geçen 7 yaşındaki Mikail Benli de kapak yerine koyulan kağıda basarak çukura düştü.

Küçük Mikail’in çukura düştüğünü gören arkadaşları hemen yanına geldi. Bu esnada durumu fark eden bir kişi 3 metre aşağı düşmemek için tutunan Mikail Benli’yi elinden tutarak dışarı çıkardı.

Çukura düşen Mikail Benli, olayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Çalınan kanalizasyon kapağı belediyeye bildirildikten sonra yeniden yerine takıldı.