Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ile Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, Mersin Limanı'ndan İskenderun Limanı'na gelen yabancı uyruklu bir kargo gemisinde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.

Seyir halindeyken kontrollü şekilde durdurulup limana yaklaştırılan gemide, konteyner içerisinde gizlenmiş 161 parça halinde 176,6 kilogram kokain bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili soruşturma sürüyor.