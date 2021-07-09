Haber Giriş: 9 Temmuz 2021 Cuma 14:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de bottaki sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Dikili ilçesinde lastik botta mahsur kalan sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili açıklarında lastik botta mahsur kalan 1 sığınmacının yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekiplerce kurtarılan sığınmacı, karaya çıkarılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir
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