Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yelken Federasyonu sorumluluğunda düzenlenecek yarış için Boğaz trafiği saat 09.35'ten itibaren çift yönlü olarak askıya alındı.

Yerel deniz trafiğiyle ilgili bilgilendirmelerin yapılacağı ifade edildi.