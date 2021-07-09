Haber Giriş: 9 Temmuz 2021 Cuma 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'ndan gemi geçişleri askıya alındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığı’nın düzenlediği Deniz Kuvvetleri Kupası Açık Deniz Yat Yarışı nedeniyle İstanbul Boğazı trafiğinin çift yönlü kapatıldığı duyuruldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yelken Federasyonu sorumluluğunda düzenlenecek yarış için Boğaz trafiği saat 09.35'ten itibaren çift yönlü olarak askıya alındı.
Yerel deniz trafiğiyle ilgili bilgilendirmelerin yapılacağı ifade edildi.
Etiketler: İstanbul İstanbul Boğazı
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