Çankaya'da Belediye temizlik işçileri, belediye yönetimi ile zam konusunda anlaşamadı.

Belediye işçileri iş bırakınca çöpler sokaklarda kaldı. Hem pazar yerlerinde hem de sokaklarda çöp yığınları oluştu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, çöp krizine ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Genel-iş sendikası ile yeni toplu iş sözleşmesi imzaladıklarını söyleyen Taşdelen, çalışanlara yüzde 40'a yakın zam yapıldığını açıkladı.

Taşdelen, "Buna rağmen bazı işçilerimiz eyleme geçti ve dün gece çöpler toplanmadı" diyerek, Çankayalılardan özür diledi.