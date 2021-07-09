Haber Giriş: 9 Temmuz 2021 Cuma 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Foça'daki yangına çocukların neden olduğu açıklandı
İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangına, küçük yaştaki 2 çocuğun sebebiyet verdiği değerlendiriliyor.
Foça'nın Ilıpınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktığı bilgisi üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.
Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 1 amfibi uçak, 23 arazöz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
Yaklaşık 11 saatlik çalışma sonucu kontrol atına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Foça Kaymakamı Ali Çetin, yangının çıkış nedeniyle ilgili jandarma ekiplerince çalışma başlatıldığını belirterek, "Küçük yaştaki 2 çocuğun oyun oynadıkları sırada yangına sebebiyet verdiği değerlendiriliyor." dedi.
Etiketler: Orman Yangını
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