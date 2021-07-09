Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Karatepe köyünde kök boyaları kullanılarak el yapımı olarak dokunan tarihi Karatepe kiliminin coğrafi işaret tesciliyle bilinirliğinin daha da arttırılması hedefleniyor.

Yüzyıllara dayanan ilmek tarzı ve mesaj içeren motifleri geleceğe taşıyan Karatepe kilimi, Karatepe Kilimleri Kooperatifi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kadirli Ticaret Borsası geçen yıl yapılan başvuru sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi almaya hak kazandı.

Bölge ekonomisine katkı sağlayacak

Yurt içi ve dışından ilgi gören Karatepe kiliminin tescillenmesiyle bölge ekonomisine daha fazla katma değer sağlaması amaçlanıyor.

Geleneksel yöntemlerle, asırlık motifler kullanılarak yapılan el dokuması kilimler köylü kadınların maharetli ellerinde adeta birer sanat eserine dönüşüyor.

[Fotoğraf: AA]

Kilimler nar kabuğu, soğan kabuğu, ceviz ağacı yaprağı, çam kabuğu ve çeşitli bitkilerin kaynatılmasıyla elde edilen kök boya ile renklendirilen keçi yünü ipliklerle dokunuyor.

Her bir motifin anlamı var

Ağaç, çiçek ve bazı bitkilerden elde edilen boyalarla el yapımı olarak dokunan Karatepe kilimindeki motifler özel anlamlar taşıyor.

Kilimlere işlenen zincir motifi çoğalma ve akrabalığı, küpe deseni evlilik çağındaki kadını, oynayan adam motifi ise düğün alayını sembolize ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Çeşitli ebatlarda dokunan ve üzerinde onlarca değişik motif bulunabilen Karatepe kiliminin en önemli özelliği olarak, renginin solmaması ve hatta kullanıldıkça canlanması olarak gösteriliyor.

Osmaniye yöresine ait 3'üncü ürün de tescillendi

Yapılan başvurunun 20 Haziran´da kabul edilerek Karatepe kilimine coğrafi işaret tescil belgesi verilmesinin ardından yer fıstığı ve kırmızı Turp’la birlikte tescil olan ürün sayısı 3’e çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Kilim Kooperatifini ziyaret eden Kadirli ilçe Kaymakamı Ahmet Arık, “Bu kilimler 2 bin yıl önce nasıl dokunuyorsa, nasıl boyanıyorsa aynı şekilde aynı özellikte bugün yine yapılıyor” dedi.

Tamamen doğal boyalarla kilimlerin boyandığını vurgulayan Arık, böylelikle kilimlerin daha uzun ve sağlıklı olduğunu doğallığı ve kaliteyi koruduklarını söyledi.

Haber: Hanifi Dörtgöz