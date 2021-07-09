Günümüzden yaklaşık 4 bin yıl öncesine uzanan Hitit İmparatorluğu’nun yardımcı başkenti olan Karkamış Antik Kent’inde bu yıl başlayan kazılar devam ediyor.

İtalya’nın Bologna Üniversitesi’nden bir ekibin yürüttüğü kazılar, bu yıl antik kentin Aşağı Saray bölgesinde yoğunlaştı.

Kazılar esnasında Saray’ın depo olarak kullanıldığı belirlenen bölümünde mühür baskılar ile silindir bir mühür bulundu.

Bölgenin önemli ticaret noktası

Buluntularla, Karkamış Antik Kenti’nin 3 bin 300 yıl önce Mezopotamya bölgesinin önemli bir ticaret ve geçiş noktası olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Yapılan incelemeler sonucu mühürlerin hiyeroglif resimli yazıdan oluştuğu belirlendi.

Yine bulunan 2,7 santimetre uzunluğunda ve 1 santimetre çapındaki silindir mühürün de üzerinde kabartma şekiller bulunuyor. Bir kil veya hamurun üzerine bastırılarak çevrilen silindir mührün üzerinde şekiller yer alıyor.

"Ekonomi burada önemli"

Karkamış Antik Kenti Kazı Başkanı Nicola Marcetti, kazıda ortaya çıkan ve ‘bulla’ olarak bilinen mühürlerin, o dönem ticaretin nasıl yapıldığına ışık tuttuğunu söyledi.

Marcetti, kazı çalışmalarıyla ilgili şöyle bilgi verdi:

“Biz arkeolojik alanı tabaka tabaka kazıyoruz. Bu son tabaka ise en alt tabakası. Hitit İmparatorluğu dönemine ait. Bu bölgeden mühür baskılar çıktı. Mühür baskılardan en önemlisi ise çivi yazısı ile yazılmış tüm idari personel adlarının bulunduğu mühür. Ekonomi burada önemli. Çünkü burada geçiş yolları ve ticaret yolları var.”

Karkamış Antik Kenti’nde 10 yıldır süren kazılarda bugüne kadar 11 bine yakın eser ve çeşitli parçalar bulundu. Karkamış Antik Kenti’nin bir bölümü geçen yıl Arkeopark olarak ziyarete açılmıştı.

Karkamış Antik Kenti kazıları

MÖ 2 binde Anadolu'da hüküm süren Hitit İmparatorluğu'nun güneydeki başkenti Karkamış Antik Kenti'ndeki kazılar, İtalya'nın Bolonya Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Prof. Dr. Nicolo Marchetti başkanlığında, İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Hasan Peker Başkan Yardımcılığında, İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Refik Duru ve Prof. Dr. Belkıs Dinçol ile Gaziantep Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Özakça'nın bilimsel danışmanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İtalya Dışişleri Bakanlığı, İtalya Eğitim Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve SANKO Holding'in desteğiyle yürütülüyor.

Haber: Bülent Çuloğlu