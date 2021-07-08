Foto muhabiri Mustafa Cambaz, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Çengelköy'de şehit düştü.

Yıllarca emek verdiği eserlerini sergilemek en büyük arzusuydu.

O hayali gerçek oldu.

118 ulu caminin 10 binden fazla fotoğrafını çekmişti

Yeni Şafak gazetesi foto muhabiri Cambaz, 10 yıl süresince 118 ulu caminin fotoğraflarını çekti.

Bu kareleri İstanbul'un kadim camilerinden birinde sergilemek istiyordu.

İstanbul Valiliği, Albayrak Grubu ve 15 Temmuz Derneği'nin girişimleriyle Cambaz'ın çektiği fotoğraflardan oluşan "Memleketimin Ulu Camileri" sergisi, Ayasofya-i Kebir Camii'nde ziyarete açıldı.

[Fotoğraf: AA]

Albayrak Grubu Üst Yöneticisi Prof. Dr. Ömer Bolat, Cambaz'ın "Ulu Camiler" kitabının bir ulu camide sergilenmesini arzu ettiğini söyledi:

"Ona bir sergi salonunda 'Bunu yapalım' diyenler de oldu ama o bir ulu cami avlusunda sergi hazırlıkları yaparken, 15 Temmuz'da gözünü kırpmadan oturduğu Çengelköy'de meydana çıktı ve halkımızla birlikte direnişe katıldı. Hainlerin kurşunlarıyla o gece orada şehit olan 9 kişiden birisi oldu."

Cambaz'ın vasiyeti yerine getirildi

İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, böyle anlamlı bir serginin yeniden ibadete açılan Ayasofya'da yer almasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Çiçekli, 15 Temmuz şehitlerinden Cambaz'ın vasiyetini yerine getirdiklerini söyledi. Bu vesileyle tüm şehitleri ve Mustafa Cambaz'ı minnetle yad etti.