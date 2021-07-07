Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 21:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da Kore Savaşı'nın 71. yılı anısına sergi açıldı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kore Savaşı, 71'nci yılında Ankara'da açılan sergi ile anılıyor. Sergide eski fotoğraflar ve dönem gazeteleriyle Türk-Kore dostluğu anlatılıyor. Sergi, 14 Temmuz'a kadar gezilebilecek.
Hiç bilmedikleri toprakları savunmak için yola çıktılar. Kimi şehit kimi gazi oldu
Türkiye, Kore'ye 20 binden fazla asker gönderdi.
Kore Savaşı anısına sergi
Kore Savaşı, 71'nci yılında Ankara'da açılan sergiyle anıldı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Sergide savaş fotoğrafları ve gazete kupürleri yer alıyor.
Sergide Türk-Kore dostluğu vurgulanıyor.
Sergi, 14 Temmuz'a kadar açık
Sergide şehit ve gazilerin fotoğrafları da bulunuyor.
Sergi, 14 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Etiketler: Ankara
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