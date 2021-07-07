Hiç bilmedikleri toprakları savunmak için yola çıktılar. Kimi şehit kimi gazi oldu

Türkiye, Kore'ye 20 binden fazla asker gönderdi.

Kore Savaşı anısına sergi

Kore Savaşı, 71'nci yılında Ankara'da açılan sergiyle anıldı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Sergide savaş fotoğrafları ve gazete kupürleri yer alıyor.

Sergide Türk-Kore dostluğu vurgulanıyor.

Sergi, 14 Temmuz'a kadar açık

Sergide şehit ve gazilerin fotoğrafları da bulunuyor.

Sergi, 14 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

[Fotoğraf: TRT Haber]