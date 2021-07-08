TRT, 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreci “Mahrem” belgeseliyle ekrana taşımaya hazırlanıyor.

Drama belgesel film formatındaki dev yapım, 14 Temmuz’da ilk bölümüyle TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

Gala İstanbul Atlas Sineması'nda yapıldı

Fragmanları yayınlandıktan sonra büyük merak uyandıran belgeselin galası da yapıldı.

İstanbul Atlas Sineması’nda gerçekleştirilen tanıtım etkinliğine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve belgesel filmin ekibi katıldı.

Şok mangaları ile hayatları karartılan askeri öğrenciler, “Himmettir” diyerek çalınan sınav soruları, etkin pişmanlık yasasından faydalanan eski örgüt üyelerinin ilk kez açık kimlikle verdikleri röportajlar ve FETÖ mağdurlarının ifadeleri….

Hepsi “Mahrem” belgeseliyle anlatılacak.

"Örgütün sıradan insanların hayatına nasıl girdiğini anlattık"

Yapımcı Halis Cahit Kurutlu, "İlk bölümde Fettullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sıradan normal hayatına devam eden insanların hayatına nasıl girdiğini, bunlara hangi argümanlarla yaklaştıklarını, daha küçük çocukları asker olmaya nasıl ikna ettiklerini, kendi tabirleriyle vasıflı veya vasıfsız olarak kriterlere ayırıp küçük çoçuklara nasıl yaklaştığını anlatacağız" dedi.

2 binden fazla figüran ve oyuncu yer aldı

4 il, 159 farklı mekan, 2 binden fazla figüran ve oyuncunun yer aldığı yapım, 11 haftada çekildi.

Senaristliğini Halis Cahit Kurutlu ve Gürkan Tanyaş’ın, yapımcılığını ise Halis Cahit Kurutlu’nun üstlendiği belgeselin yönetmen koltuğunda Hamit Coşkun oturuyor.

Mahrem 14 Temmuz'da TRT 1'de

“Mahrem” belgeseli ilk bölümüyle 14 Temmuz saat 20.00’de TRT 1’de ekranlara gelecek.